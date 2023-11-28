تقديم 3 ملايين خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تقديم 3 مليون و357 ألف و646 خدمة طبية خلال فعاليات حملة" 100 يوم صحة " بالمحافظة منذ انطلاقها على مدار خمسة أشهر وذلك ضمن مبادرة 100 مليون صحة وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية وتوسيع مظلة الرعاية الصحية بالوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات في الصحة العامة لعدد 271 ألف و 778 حالة، بالإضافة إلى فحص 4181 طفلا وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، وتطعيم 518 ألف و 68 طفلا في المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، إلى جانب تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الفرق الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية قدمت 2 مليون و399 ألف و 338 خدمة صحية للمنتفعات، إلى جانب تقديم 131 ألف و 429 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، فيما قدمت المديرية في مجال مراقبة الأغذية 31 ألف و 797 خدمه من المرور وتحرير المحاضر وضبط المنشآت المخالفة وإعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 1055 خدمة في مجال صحة البيئة.