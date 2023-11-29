أخبار التكنولوجيا|الصين تخطط لإطلاق آلاف الروبوتات البشرية بحلول العامين المقبلين.. وأحدث موبايل سامسونج في الأسواق

يعد هاتف Realme 9i من شركة ريلمي الصينية واحدًا من أكثر الهواتف المناسبة لمحدودي الدخل والشباب، حيث يجمع الهاتف بين مواصفات مميزة للغاية أبرزها المعالج القوي من شركة كوالكوم، وبطارية كبيرة مع سعر مناسب للغاية.



منذ أيام، أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية في الأسواق عن هاتف Galaxy A05 المخصص لمحدودي الدخل والشباب، حيث يضم عدد من المواصفات المميزة منها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وبطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة.



مع اقتراب الإعلان عن هاتف وان بلس القادم OnePlus 12 الذي يعتبر المنافس الأول لهواتف سامسونج وشاومي، ينتظر الكثيرون سماع المواصفات والإمكانات التي سيقدمها الهاتف، خاص بعد الإعلان عن تقديم تحسينات وترقيات كبرى.



تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق سلسلة هواتف Huawei P70 خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن تقدم الهواتف تحسينات كبيرة أبرزها مجموعة معالجات جديدة وقوية، مع تحسينات مهمة على الكاميرا.



تلقى عدد كبير من موظفي شركة VMware رسائل بريد إلكتروني تفيد بإلغاء مناصبهم في الشركة، وذلك بعد إعلان شركة Broadcom الأسبوع الماضي عن إكمال صفقتها للاستحواذ على الشركة بقيمة 69 مليار دولار.



أفادت تقارير أن الصين تخطط لإنتاج روبوتات بشرية على نطاق واسع في غضون العامين المقبلين، مع توقع الكثير من الخبراء بهيمنة الروبوتات لتحل حوالي ربع نسبة الوظائف الموجودة.