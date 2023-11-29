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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حلوان تحصل على المركز الأول فى مسابقة الجمباز بأولمبياد الفتاة الجامعية

صدى البلد

شاركت جامعة حلوان في لقاء أولمبياد الفتاة الجامعية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة والذي اقيم بالمدينة الشبابية بابي قير بالإسكندرية تحت شعار (من أجل صحة أفضل لطالبات مصر) وذلك خلال الفترة من ٢٥-٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣.

وشاركت الطالبات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحصدت جامعة حلوان الكثير من الميداليات (الذهبية _ الفضية _البرونزية ) كالتالي، حصول الطالبة نور خالد علي المركز الاول فى مسابقة الجمباز، وحصلت الطالبة بسملة صبحي على المركز الثاني فى مسابقة السباحة (٥٠م حرة )، كما حصلت الطالبة منة الله السيد على  المركز الثالث فى مسابقة ألعاب القوى ( دفع الجلة). 

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كما فازت الطالبة هناء سامح بالمركز الثالث في مسابقة الكاراتيه في الكاتا، وحصلت الطالبة نغم رامي على المركز الثالث في مسابقة تنس الطاولة.

وفي كرة القدم للطالبات حصل فريق الجامعة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، وضم الفريق كل من: هاجر أشرف، رحمة أسامة، سهر حامد محمد، نورهان عصام، نهال عبد المجيد، إسراء فرج فؤاد.

وفي تصريح للدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، معربا عن فخره واعتزازه بما حققه فريق الجامعة من إنجازات في هذه البطولة، مؤكدًا على أهمية دعم ممارسة الأنشطة الرياضية وصقل مواهب وقدرات الطلاب والطالبات، وحرص الجامعة الدائم على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات، وتشجيعهن على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.

جاءت مشاركة الجامعة المشرفة تحت إشراف كل من الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، الاستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، الاستاذ محمد السيد جاد مدير الادارة العامة لرعاية الشباب، الاستاذ  أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

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