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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان يستقبل وفدًا ليبيًا لبحث سبل التعاون المشترك

صدى البلد

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وفدا من وزارة التعليم العالي الليبية، والمكون من الدكتور فتحي الجغمني، الدكتور علي الفقي، ورافقهم إسماعيل اعبيد الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور قنديل الإمكانات العلمية والبحثية التي تتمتع بها الجامعة من خلال 21 كلية تستقبل 222 ألف طالب وطالبة ، وبها 1100 برنامج لمرحلة البكالوريوس والليسانس وكذلك الدراسات العليا، كما تقدم الجامعة خدمات طلابية متميزة لحوالي 6000 طالب وطالبة وافد من 32 دولة.

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كما أكد الدكتور علي الفقي عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وأن الآلاف من حملة الماجستير والدكتوراة من خريجي الجامعات المصرية العاملين بالجامعات الليبية أثبتوا جدارتهم عبر عشرات السنين من العطاء والتميز.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين جامعة حلوان والجامعات الليبية، وإبراز الإمكانيات المشتركة لخدمة البحث العلمي ورفع كفاءة الطلبة الليبيين.

كما قام الوفد الليبي بجولة تفقدية لاطلاع على إمكانيات وخدمات المكتبة المركزية بالجامعة للباحثين وطلاب الدراسات العليا.

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة،  الدكتور أحمد عبد الغني  مدير إدارة الوافدين، ا.فريدة محمد أمين مساعد الدراسات العليا.

 

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