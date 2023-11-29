كشف مصدر طبي حقيقة انتشار فيروس جديد خلال الشتاء.

وفي منشور توعوي، أكد إن آخر 4 سنوات كانت معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية التي ترتفع في مثل هذا الوقت من السنة، ثابتة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الفيروسات المنتشرة عبارة عن مجموعة من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، وتشمل:

* مجموعة فيروسات الأنف Rhino Viruses

* الإنفلونزا

* الفيروس المخلوي التنفسي

* فيروس كورونا المستجد

* فيروس نظير الإنفلونزا

* الفيروس الغدي

* فيروس ابشتاين بار

وأكد " أن جميع تلك الفيروسات هي فيروسات تنفسية تتشارك في الأعراض، وتشمل:

* العطس

* الحمى الخفيفة

* الصداع

* التهاب الحلق

* آلام العضلات

* انخفاض الشهية

ونصح المصدر بتلقي لقاح الإنفلونزا لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى، مؤكدة على توافر اللقاح في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.