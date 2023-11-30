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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح /الخميس/، عن تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، وسط استمرار مباحثات مراحل جديدة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة (حماس).


ويأتي هذا التمديد بعد أن رفضت إسرائيل استلام قائمة جديدة تشمل أسماء محتجزين وجثث لإسرائيليين قتلوا خلال الحرب على غزة، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء سريان الهدنة التي انتهت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت، وبذلك تدخل الهدنة المؤقتة يومها السابع.


وقالت حركة (حماس)، صباح اليوم، إن الاحتلال رفض تسلم 7 من المحتجزين من النساء والأطفال اليوم وجثامين ثلاثة من ذات الفئة من المحتجزين ممن قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة؛ في مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة اليوم /الخميس/ بنفس متطلبات الأيام الست الماضية.. وذلك رغم تأكيد الحركة أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة التي جرى حولها الاتفاق. 


وفيما كثّف الوسطاء جهودهم لتمديد الهدنة قبيل ساعات من انتهائها في الساعة السابعة من صباح الخميس، وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، لإجراء محادثات حول زيادة المساعدات المرسلة لقطاع غزة.

 

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