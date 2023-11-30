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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مؤرخ فرنسي: نتنياهو يريد تدمير الفلسطينيين.. والمجتمع الدولي غير موجود

مؤرخ فرنسي
مؤرخ فرنسي

أكد المؤرخ الفرنسي شارل سان برو المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، أن المجتمع الدولي غير موجود في ازمة غزة، علينا أن نكون واضحين، هناك الولايات المتحدة وإسرائيل، وهما لا يهتمان بالمجتمع الدولي على الإطلاق، حيث يتحدثان باسم الإنسانية ولا يهتمان بها حقا.

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وقال شارل سان برو في حواره على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" الصراع العربي الإسرائيلي يعود إلى تاريخ طويل من النزاع، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أراد أن يجعل من غزة عبرة وسعى إلى طرد الفلسطينيين من غزة، علاوة على ذلك، اليوم في خان يونس بجنوب غزة، يُطلب من السكان مغادرتها لأنهم سيقصفون.

 

وأضاف "سان برو"، : "أين سيذهب هؤلاء الفقراء، لذا، نتنياهو يريد تدمير غزة والفلسطينيين بشكل عام، هذه خطته، وأعتقد أننا يجب أن نكون واضحين في وجهة النظر هذه".

 

وتابع المؤرخ الفرنسي: "يجب علينا أن نكون واضحين، كما أن الأمم المتحدة غير موجودة، حيث يدلي جوتيريش بتصريحات رائعة ولكن لا تتبعها حقائق أو إجراءات فعلية".

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