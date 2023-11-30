بعد الانفراجة بالتصالح في مخالفات البناء.. اِعرف أسعار الحديد والأسمنت وصلت كام

أسعار الحديد والاسمنت اليوم، ينشرها موقع “صدى البلد” من خلال نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت، و الانفراجة في التصالح علي مخالفات المباني.

أسعار الحديد و الأسمنت اليوم

الحديد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30- 11- 2023، بعد حدوث انفراجة بفتح المجال للمباني في بعض المناطق، وبعد زيادة أسعار البنزين.

أسعار الحديد اليوم

المعادى 38,500 جنيه للطن. الكومى 38,000 جنيه للطن. المراكبى 39,500 جنيه للطن. عطيه 39,200 جنيه للطن. العشرى 39,000 جنيه للطن. المصريين 39,500 جنيه للطن. سرحان 38,000 جنيه للطن. مصر ستيل 39,000 جنيه للطن. بيانكو 38,000 جنيه للطن. عز 41,500 جنيه للطن. بشاى 41,000 جنيه للطن. مصر الوطنية للصلب العتال 39,500 جنيه للطن. الجيوشي 38,200 جنيه للطن.

الأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم