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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد الانفراجة بالتصالح في مخالفات البناء.. اِعرف أسعار الحديد والأسمنت وصلت كام

الحديد و الأسمنت
الحديد و الأسمنت

أسعار الحديد والاسمنت اليوم، ينشرها موقع “صدى البلد” من خلال نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت، و الانفراجة في التصالح علي مخالفات المباني.

أسعار الحديد و الأسمنت اليوم

الحديد 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30- 11- 2023، بعد حدوث انفراجة بفتح المجال للمباني في بعض المناطق، وبعد زيادة أسعار البنزين.

أسعار الحديد اليوم

 

  1.  المعادى  38,500 جنيه للطن.
  2. الكومى  38,000 جنيه للطن.
  3. المراكبى  39,500 جنيه للطن.
  4. عطيه  39,200 جنيه للطن. 
  5. العشرى  39,000 جنيه للطن. 
  6. المصريين  39,500 جنيه للطن.
  7. سرحان  38,000 جنيه للطن.
  8. مصر ستيل  39,000 جنيه للطن.
  9. بيانكو  38,000 جنيه للطن.
  10. عز  41,500 جنيه للطن.
  11. بشاى  41,000 جنيه للطن.
  12. مصر الوطنية للصلب العتال  39,500 جنيه للطن.
  13. الجيوشي 38,200 جنيه للطن.

 

الأسمنت 

أسعار الأسمنت اليوم

 

  1. سعر اسمنت المسلح 2,000  جنيه
  2. سعر أسمنت النصر 1,940 جنيه
  3.  سعر اسمنت المنيا 1,940  جنيه
  4. سعر اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيه
  5. سعر اسمنت أسيوط 1,930 جنيه
  6.  سعر اسمنت وادي النيل 1,950  جنيه
  7. سعر اسمنت المعلم 1,940 جنيه
  8. سعر أسمنت جنوب الوادي 1,960 جنيه
  9.  سعر اسمنت السهم 1,940  جنيه
  10. سعر اسمنت السويس 2,000 جنيه
  11.  سعر اسمنت السويدي 2,120  جنيه
  12. سعر اسمنت حلوان 2,000  جنيه
  13. سعر اسمنت العسكري 1,940  جنيه
  14. سعر اسمنت المخصوص 1,980 جنيه
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