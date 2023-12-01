أخبار مصر على مدار 24ساعة.. ضخ كميات كبيرة من السكر فى الأسواق خلال أيام

اخبار مصر.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المبررة في أسعار عدد من السلع، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا من خلال عدد من الآليات لمواجهة هذه السلوكيات، سواء بزيادة المعروض من السلع، وعلى رأسها السكر.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة المُشكلة لضبط الأسواق وأسعار السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع التي صدر قرار بتشكيلها خلال الأسبوع الجاري،

الرئيس : حريصون على استمرار الشراكة المثمرة مع صندوق النقد الدولي

عقب وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم إلى دولة الإمارات، للمشاركة في قمة المناخ كوب ٢٨، استقبل بمقر إقامته بدبي، كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

الحكومة تقرر إغلاق المباني القديمة للوزارات لحين انتهاء خطة الاستغلال الأمثل للأصول

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى النتائج الإيجابية للدور المصري الفاعل تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، الذي يَحظى بتقديرِ العالم، وتعاظم هذا الدور بدخول اتفاق الهُدنة الذي تم التوافق عليه بشراكة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، وتحقيق العديد من أهدافه، وعلى رأسها تيسير نفاذ المُساعدات الإنسانية والمَوادِ الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة.

الحكومة تكشف عن الخطة الإستراتيجية للتربية والتعليم 2024-2029

استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2029، التي تأتي استكمالاً لما سبق من خطط تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية.

مجلس الوزراء يوافق على تعديل اسم كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة النيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل، وذلك فيما يخص تعديل مُسمى "كلية هندسة البترول والتعدين" ليصبح "كلية هندسة الطاقة والبيئة"، وذلك وفق رؤية تستهدف تصميم مسارات تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مع العمل على تطوير مهارات الخريجين لتعزيز مخرجات التعليم الجامعي.

الوزراء يوافق على طرح مناقصات لشراء الأجهزة الأساسية والمُساعدة في رصد الزلازل

وافق مجلس الوزراء على قيام المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بطرح مناقصات محدودة لشراء الأجهزة الأساسية والمُساعدة في عمليات رصد الزلازل، وذلك ضمن قيام المعهد بشكل دوري بتحديث التجهيزات الخاصة بعمله، في إطار التكليفات الصادرة بمواصلة إجراءات الدولة للتعامل مع الكوارث الناجمة عن الزلازل وتوفير ما يلزم لضمان استمرار المتابعة ورصد النشاط الزلزالي.

في حالة رفض طلب التصالح بمخالفات البناء .. اعرف طريقة التظلم

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة طريقة التظلم فى رفض طلب التصالح فى مخالفات البناء وذلك بعد أن أقر مجلس النواب بشكل نهائي الأسبوع الماضي القانون، حيث توجد بعض الشروط الخاصة ليتم قبول طلب التصالح .

"رجال الأعمال": استقرار سعر الدولار والقضاء على السوق الموازي يدعم فرص التصدير

قال المهندس أحمد أهاب عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين والرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، إن الوحدات الفندقية فى أغلب دول العالم تحقق نجاحا كبيرا لأنها تشجع على السياحة، مؤكدا أنه كلما زاد عدد الغرف الفندقية زادت عدد الليالي الفندقية في مصر وشجعت على زيادة معدلات السياحة.

الحكومة: 47.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع دول البريكس و55 مشروعا قائما

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لوحدة تجمع البريكس، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أول صور قبل الافتتاح.. الدرج العظيم ينتظرك في المتحف المصري الكبير

يفتتح المتحف المصري الكبير التشغيل التجريبي غدا الجمعة للدرج العظيم أمام الجمهور للمرة الاولي في إطار استعدادات المتحف للافتتاح الكامل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

بوساطة تركي آل الشيخ.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب

أعلن الإعلامي عمرو أديب عن اعتذار محمد رمضان له بوساطة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

الأعلى للآثار يوافق على تسجيل عدد من القطع الأثرية

انعقد منذ قليل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى تنزانيا |صور

سيرت مصر للطيران الناقل الوطني، اليوم الخميس، رحلة خاصة رقم MS3250 بأحدث طرازات الشركة من طراز A320neo إلى مطار دار السلام بتنزانيا نقلت على متنها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.