أخبار الفن.. تامر حسني يحتفل بالعام الجديد فى اسطنبول.. تفاصيل اليوم الأول من مهرجان البحر الأحمر

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

تستمر خطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، الهادفة إلى الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء وبمناسبة ذكرى ميلاد كروان الشرق فايزة أحمد.

تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث، حفلا بقيادة المايسترو محمد الموجي وذلك في الثامنة مساء الأحد 3 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

للعام الثالث على التوالي تصدر الفنان الكبير عمرو دياب قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في عام 2023.

وأعلنت منصة أنغامي عن تصدر عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا في الوطن العربي.

وكان الفنان عمرو دياب قد احتل صدارة أنغامي في العامين الماضيين كأكثر فنان عربي حققت أغانيه عدد مرات استماع غير مسبوقة.

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران عن فتح باب تسجيل الأعمال المشاركة في دورته الحادية والثلاثين، من اليوم 1 ديسمبر 2023، وتحدد أخر موعد لتلقي المشاركات يوم 15 مارس 2024.

وتقام الدورة 31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2024، على مسارح القاهرة، تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيڤين الكيلاني.

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب مساء أمس حفلا غنائيا ضخما بمشاركة مجموع كبيرة من المطربين المصريين والعرب تحت عنوان روائع السنباطي، ضمن فعاليات موسم الرياض.



وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة من أغاني الراحل رياض السنباطي، وحرصت بعد انتهاء الحفل على تقديم الشكر إلى السعودية قائلة: اسمحولى أحي المملكة العربية السعودية ملكا وشعبا.. ألف شكر لكل حاجة بتحصل معانا يامعالى المستشار.. ألف شكر لحبك وتقديرك للفن المصري والفنانين المصريين .. ألف شكر



أعلنت هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عن استعدادها لتقديم حفل غنائى ضخم يوم 7 من شهر ديسمبر القادم بعنوان ليلة عراقية تضم مجموعة من أشهر المطربين العراقيين.



الحفل المفترض إقامته على مسرح محمد عبده أرينا يضم كل من حاتم العراقي ومحمود التركي وأصيب هميم وسيف نبيل وعادل المختار.



تعاقد المطرب تامر حسني مؤخرا على إحياء حفل غنائى يوم 30 من شهر ديسمبر القادم، بالعاصمة التركية اسطنبول.



وتعد هذه الحفلة ضمن احتفالات الدولة برأس السنة الجديدة، والتى تشهد العديد من الاحتفالات يحيها نجوم كثيرون من مصر والدول العربية.



أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها بتواجدها خلال هذه الدورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولي.



وعلقت نبيلة عن حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام: سعيدة بتواجدي في مهرجان البحر السينمائي بدورته الثالثة وبحضور فعالياته المختلفة والمنوعة.. السينما هي قصتك بمهرجانك شعار المهرجان المميز.

