عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تامر حسني يحتفل بالعام الجديد فى اسطنبول.. تفاصيل اليوم الأول من مهرجان البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

 

تفاصيل احتفال دار الأوبرا بذكرى ميلاد فايزة أحمد

تستمر خطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، الهادفة إلى الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء وبمناسبة ذكرى ميلاد كروان الشرق فايزة أحمد.

 

تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث، حفلا بقيادة المايسترو محمد الموجي وذلك في الثامنة مساء الأحد 3 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

 

عمرو دياب أكثر فنان عربي استماعا على أنغامي في 2023

 

للعام الثالث على التوالي تصدر الفنان الكبير عمرو دياب قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في عام 2023.

وأعلنت منصة أنغامي عن تصدر عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا في الوطن العربي.

وكان الفنان عمرو دياب قد احتل صدارة أنغامي في العامين الماضيين كأكثر فنان عربي حققت أغانيه عدد مرات استماع غير مسبوقة.

 

فتح باب تسجيل الأعمال المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

 

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران عن فتح باب تسجيل الأعمال المشاركة في دورته الحادية والثلاثين، من اليوم 1 ديسمبر 2023، وتحدد أخر موعد لتلقي المشاركات يوم 15 مارس 2024.

وتقام الدورة 31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2024، على مسارح القاهرة، تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيڤين الكيلاني.

 

ملكا وشعبا.. شيرين عبد الوهاب تحيي السعودية بعد حفل رياض السنباطي|فيديو

 

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب مساء أمس حفلا غنائيا ضخما بمشاركة مجموع كبيرة من المطربين المصريين والعرب تحت عنوان روائع السنباطي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة من أغاني الراحل رياض السنباطي، وحرصت بعد انتهاء الحفل على تقديم الشكر إلى السعودية قائلة: اسمحولى أحي المملكة العربية السعودية ملكا وشعبا.. ألف شكر لكل حاجة بتحصل معانا يامعالى المستشار.. ألف شكر لحبك وتقديرك للفن المصري والفنانين المصريين .. ألف شكر
 

بعد نجاح ليلة السنباطي.. احتفالية عراقية في موسم الرياض

 

أعلنت هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عن استعدادها لتقديم حفل غنائى ضخم يوم 7 من شهر ديسمبر القادم بعنوان ليلة عراقية تضم مجموعة من أشهر المطربين العراقيين.

الحفل المفترض إقامته على مسرح محمد عبده أرينا يضم كل من حاتم العراقي ومحمود التركي وأصيب هميم وسيف نبيل وعادل المختار.
 

تامر حسني يحيى حفلا غنائيا فى إسطنبول احتفالا برأس السنة الجديدة

 

تعاقد المطرب تامر حسني مؤخرا على إحياء حفل غنائى يوم 30 من شهر ديسمبر القادم، بالعاصمة التركية اسطنبول.

وتعد هذه الحفلة ضمن احتفالات الدولة برأس السنة الجديدة، والتى تشهد العديد من الاحتفالات يحيها نجوم كثيرون من مصر والدول العربية.
 

نبيلة عبيد: سعيدة بتواجدي في مهرجان البحر السينمائي

 

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها بتواجدها خلال هذه الدورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولي.

وعلقت نبيلة عن حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام: سعيدة بتواجدي في مهرجان البحر السينمائي بدورته الثالثة وبحضور فعالياته المختلفة والمنوعة.. السينما هي قصتك بمهرجانك شعار المهرجان المميز.
 

ذكرى ميلاد فايزة أحمد عمرو دياب شيرين عبد الوهاب ليلة السنباطي تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

بيان عاجل من وزير شئون الديوان بشأن صحة أمير الكويت

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

ترشيحاتنا

رشقة صاروخية.. انفجارات قوية تهز تل أبيب

كارثة على إسرائيل.. كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب بالصواريخ

هاني عبد الرحيم: انزل شارك فى الانتخابات.. صوتك هيوصل

رفع اسم زياد العليمي من قوائم الإرهاب .. ومنع التحفظ على أمواله

المصريون في الولايات المتحدة يتوافدون إلى السفارة بواشنطن للتصويت بانتخابات الرئاسة |صور

ولي العهد السعودي يؤدي صلاة الجنازة على الأمير ممدوح بن عبد العزيز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفيد طه حسين: عشنا قلقا كبيرا بسبب مقترح إزالة قبر جدي.. وعلى هيئة الكتاب إتاحة أعماله في كافة المحافظات|حوار

طريقة عمل دجاج رول بالأرز البني | بمذاق لا يقاوم

طبيب سعودي يحذر من أحد أنواع الزبادي وخطورته على القلب والشرايين

نشرة المرأة والصحة.. نجوم أثاروا الجدل بافتتاح مهرجان البحر الأحمر وفستان شيرين عبد الوهاب يسبب ضجة

فيديو

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ