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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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استغلال الأصول| قرار حكومي عاجل بغلق مباني الوزارات القديمة.. القصة الكاملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تصدرت الأخبار الحكومية في الفترة الأخيرة بشأن نقل جميع الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية استراتيجية لتحسين البنية التحتية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الحكومية. وفي هذا التقرير، سنستعرض تلك التطورات والتحولات الهامة.

نقل الوزارات: الخطوة الاستراتيجية

وفي تصريح للمستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن كل الوزارات انتقلت بالفعل إلى العاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي هذا النقل في إطار رؤية حكومية طموحة لتحقيق تحسينات كبيرة في البنية التحتية وتوفير بيئة عمل حديثة ومتطورة.
 

الوزارات العاصمة الإدارية الجديدة مجلس الوزراء الحكومة الأقتصادية الصعوبات

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