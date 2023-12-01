قيادي بـ«مستقبل وطن»: المصريون حريصون على المشاركة في الانتخابات لاستكمال مسيرة التنمية

أكد رشاد عبدالغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، أن المصريين لديهم من الوعي ما يكفي بأهمية المشاركة الإيجابية والكبيرة في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنهم يحرصون كل الحرص على أداء هذا الواجب الوطني والاستحقاق الدستوري المهم، وفقًا لما أقره الدستور والقانون.

وأوضح عبد الغني، في بيان له اليوم، أن هذه المشاركة من شأنها استكمال خارطة البناء ومسيرة التنمية والتعاون والاتحاد في مواجهة أي تحديات تهدد أمن واستقرار الوطن سواء كان من الداخل أو من الخارج، والمضي في طريق بناء الإنسان المصري وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بكافة الخدمات والملفات المختلفة، وعلى رأسها ملفات الصحة والتعليم والاقتصاد والإنتاج.

وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن إلى أن الشعب المصري يثق كل الثقة في الإشراف القضائي النزيه على العملية الانتخابية، لتخرج النتائج معبرة عن إرادة المصريين وتطلعاتهم الذين لم ولن يتنازلوا عن حقهم في التصويت في مشهد ديمقراطي يليق بمصر أمام العالم، ويؤكد حب الشعب لوطنه وحرصه على أن يظل وطنا شامخاً رائدا في مصاف الدول المتقدمة.

ووجه عبدالغني، دعوته للمصريين في الخارج، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجديد الثقة فيه؛ حفاظاً على مكانة وقيمة مصر أمام العالم، ليستكمل جهوده في تحقيق تطلعات وآمال الجاليات المصرية، ويعزز من استقرارهم وتواجدهم كصورة مشرفة لمصر أمام العالم، ويسهم في توفير التسهيلات اللازمة لهم لتعزيز استثماراتهم في الوطن، واستكمال المبادرات التى أطلقها مؤخرا لخدمتهم .