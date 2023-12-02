ضياء رشوان عن تصويت المصريين في الخارج: اليوم الأول شهد توافد عدد كبير

أشاد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بمشاركة المصريين في مختلف دول العالم العربية والأوروبية في الانتخابات الرئاسية المصرية، في الأول من تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال ضياء رشوان خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، أن اليوم الأول شهد توافد عدد كبير من الناخبين، موضحًا سير العملية الانتخابية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بدأت من اليوم وتنتهي الأحد.



وأوضح "ضياء رشوان"، أن اليوم كان الإقبال معقولًا، بالنسبة للمشاهد التي جاءت لنا، حيث أكد أن الدول التي في شرق العالم انتهى التصويت لها.

وأردف أن من الساعات الأولي لعملية التصويت وتشهد السفارات والقنصليات في الدول توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية.

173 لجنة فرعية للعملية الانتخابية

واستطرد " ضياء رشوان "، أن هناك 173 لجنة فرعية للعملية الانتخابية علي مستوي دول العالم ويستمر التصويت علي مدار الـ3 أيام ويتجمع أصوات الناخبين للهيئة الوطنية للانتخابات لفرز تلك الأصوات.