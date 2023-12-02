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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافته تكشف جمالها. 

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شاهد.. إطلالة لقاء الخميسي من داخل الجيم

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وأطلت نادين نجيم، بفستان لافت ومميز باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم مكشوف وأنيق ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نادين نجيم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت نادين نجيم، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز. 

وإليكم صور نادين نجيم 

نادين نادين نجيم صور نادين نجيم اطلالات نادين نجيم أخبار نادين نجيم

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