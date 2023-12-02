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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو مسلم: تعاقد الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد لن يفيد الفريق

احمد ابو مسلم
احمد ابو مسلم

أعرب أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، عن رفضه تعاقد المارد الأحمر مع عمر كمال عبد الواحد نجم فريق مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وقال في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة "النهار" :" أنا ضد تعاقد النادي الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد وأري أنه لن يفيد الفريق على الرغم من أنه لاعب مميز".

وشدد :" عمر كمال عبد الواحد عمره 30 عام وأري أن الأهلي يوجد لديه عدد من اللاعبين يستطيعون اللعب في مركز الظهير الأيمن أمثال محمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد".

وتابع حديثه : "فريق الأهلي يحتاج إلى مدير رياضي، من أجل التخطيط للصفقات والحديث مع المدير الفني".

 

كما أكد أحمد أبو مسلم أنه لابد من رحيل 6 لاعبين عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع مستواهم مع الفريق.

وقال في تصريحات  : "هناك عدد من لاعبي النادي الأهلي لابد من رحيلهم خلال الفترة القادمة، لأنهم لم يستطيعوا تقديم أي شئ للفريق".

وواصل : "لابد من رحيل كل من خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر وانتوني موديست وصلاح محسن عن الأهلي في الشتاء".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستعد لمواجهة نظيره يانج افريكانز التنزاني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحمد أبو مسلم الأهلى فيوتشر

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