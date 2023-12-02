مصدر بالزمالك يكشف عن حقيقة العروض الرسمية لـ زيزو

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، حقيقة رحيل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو.

وكتب: “مصدر بالزمالك لم يصلنا أي عروض رسمية بشأن أحمد سيد زيزو من أي نادي”.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا يستنكر فيه التصريحات التي أدلى بها وكيل لاعبين عن أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأول عبر قناة النادي.

وأوضح المتحدث الرسمي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن إدارة النادي وجهت اللوم إلى هيئة تحرير القناة.

وأضاف أن النادي أمر بإجراء تحقيق عاجل وتوقيع جزاء فوري على المتسبب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل الأطراف، بما في ذلك حظر التعامل مع من يتجاوز ثوابت وقيم النادي.

وأكدت الإدارة أن هناك خطة لتطوير وإعادة هيكلة القناة، تشمل تحديث الشكل والمضمون، وذلك بالتعاون التام مع الشركة المتحدة. وختم بتأكيد أن الجماهير ستشاهد القناة بصورة لائقة تنال رضاهم قريبًا.