بعد تفشيه في عدة دول.. تعرف على أعراض متلازمة الرئة البيضاء

يسبب مرض يعرف باسم متلازمة الرئة البيضاء مخاوف صحية عالمية، مع ظهور حالات في أوروبا بعد الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة والصين.

وتشمل الأعراض الحمى والسعال والتعب والمخاط الأخضر وضيق التنفس. ودق الأطباء في الدنمارك ناقوس الخطر مع وصول معدلات هذا النوع من الالتهاب الرئوي إلى مستويات وبائية، وذلك في أعقاب زيادة مثيرة للقلق في عدد الأطفال الذين يعانون من متلازمة الرئة البيضاء في هولندا.

ويبدو أن المرض، الذي يسبب التهابًا خطيرًا في الرئتين، يؤثر بشكل خاص على الأطفال في الوقت الحالي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفي ولاية أوهايو بالولايات المتحدة، تم تسجيل ما يقرب من 150 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي خلال الشهر الماضي فقط. تعمل السلطات الصحية المحلية بشكل وثيق مع مستشفيات الأطفال ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين لمحاولة السيطرة على انتشار المرض.

ومع ذلك، فإن الأطباء في الدنمارك يشعرون بقلق كبير حيال هذا المرض ويعتقدون أن انتشار متلازمة الرئة البيضاء، التي يُعتقد أنها نوع من الالتهاب الرئوي الميكوبلازما، يمكن الوقاية منه من خلال تدابير بسيطة مثل غسل اليدين، وتغطية الفم عند السعال، والبقاء في المنزل عند المرض.

وأوضحت هان دورث إمبورج، كبيرة الباحثين في معهد ستاتينز سيروم (SSI): "على مدى السنوات الأربع الماضية، كان عدد حالات الإصابة بالميكوبلازما منخفضًا للغاية، وبالتالي ليس من غير المعتاد أن يكون لدينا وباء الآن".

على وجه التحديد لأن العدد كان منخفضًا للغاية في السنوات الثلاث والنصف الماضية، وبالتالي هناك مجموعة من الأطفال الذين لم يكتسبوا مناعة، فمن المحتمل أيضًا أن نتوقع حدوث حالات أعلى هذا الموسم مما كان عليه في السابق، وذلك شوهد خلال أوبئة الميكوبلازما السابقة قبل الوباء.



وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنهم اتخذوا خطوات لمنع انتشار متلازمة الرئة البيضاء وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى بعد كوفيد، وقال: "إن الالتهاب الرئوي ظاهرة شائعة جدًا في العديد من البلدان، وفي الصين تم وضعها تحت السيطرة الفعالة.

وأضاف أن "تفاعلات الصين مع المجتمع الدولي لن تتأثر بأي عوامل، ونحن نرحب بالمزيد من الزيارات من الأصدقاء من جميع أنحاء العالم".