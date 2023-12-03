سيف زاهر يكشف حقيقة خناقة كهربا ومحمد عبدالمنعم

كشف الإعلامي سيف زاهر، حقيقة خناقة الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا ومحمد عبدالمنعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال سيف زاهر مقدم برنامج ملعب أون تايم المذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الفضائية : اتقال فيه خناقة بين كهربا ومحمد عبدالمنعم .

وتابع : عبدالمنعم نزل حاجة على إنستجرام كهربا رد بنعلي علي العالي ، الناس قالت هوب امسك في خناقة ، الحقيقة أن مفيش خناقة ولا حاجة .

وتعادل النادي الاهلي امام نظيره يانج أفريكانز التنزاني 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب بنيامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.