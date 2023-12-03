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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حملة «السيسي استقرار وتنمية» للمصريين بالخارج: شكرا على المشاركة التاريخية.. أذهلتم العالم

صدى البلد

أشادت حملة «السيسي استقرار وتنمية»، أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بالإقبال التاريخي من المصريين في الخارج، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، الذي كشف عن وعيهم الكبير بأهمية المشاركة كواجب وطني وحق دستوري في ظل التحديات الجسام التي تواجهها البلاد.


وقال هيثم طواله مؤسس الحملة، في بيان، اليوم الأحد: «لقد ضرب المصريون في الخارج، سفراء الدولة المصرية، أروع الأمثلة في الوفاء بالوعد والعهد مع مصر، وكانوا على قدر المسئولية بتمثيل مشرف أذهل المحللين والمراقبين حول العالم، ما يؤكد على إصرارهم غير المسبوق للانطلاق بآفاق واسعة نحو الجمهورية الجديدة».


وأضاف طواله: «هذا هو الشعب المصري العظيم، البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي بكل اقتدار وتميز، تجده يظهر بقوة حينما يحتاج إليه الوطن، وهذا ما تجلى في أبهى صورة، بالمشاركة الإيجابية في تأدية واجبه تجاه مصر».


و أشار «طواله» إلى أن مظاهر الفرحة والسعادة التي كانت عنوان الانتخابات بالخارج، رسمت لوحة فنية جسد من خلالها الشباب والفتيات وكبار السن والمرأة بالخارج، أسمى مقومات الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد».


ووجهت الحملة، الشكر والتقدير إلى رفقاء الدرب في الخارج، على تحويل الاستحقاق الدستوري إلى عُرس ديمقراطي، فالكل تسابق من أجل رفع صورة مصر عالية خفاقة ترفرف في سماء العالم».

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