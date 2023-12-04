نجم المنتخب السابق: عبدالمنعم قادر على الاحتراف في أفضل الدوريات ولكن عليه التدرج

أكد علي غزال لاعب المنتخب الوطني السابق، أن محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادر على الاحتراف في أفضل الدوريات الكبرى.

وأضاف غزال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "عبدالمنعم عليه أن يبدأ مشواره الاحترافي بشكل متدرج بالخروج للدوري الألماني أو الإيطالي في البداية".

وكانت قد انتهت أحداث مباراة يانج أفريكانز التنزاني والنادي الأهلي بتعادل الفريقين 1-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الجمعة الماضية ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

نجح بيرسي تاو في في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 87، ونجح الفريق النزاني في التعادل عن طريق زوازوا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.