عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

المقـ ـاومة الفلسطينية تحول الدبابات وناقلات جنود الاحتلال لكتل نار مشتعلة

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن بيان  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، حيث قالت إنها استهدفت صباح اليوم 5 دبابات صهيونية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105.

وأكدت كتائب القسام، أن مجاهديها أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر بمنطقة الشيخ رضوان وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 3 من جنوده بقصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعا عسكريا في منطقة شتول.

وأفاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية، بتجدد القصف الإسرائيلي على مواقع لحزب الله جنوب لبنان.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدتي الخيام وكفر كلا جنوب لبنان بقصف مـدفعي وقنابل ضوئية.

وأضافت وسائل الإعلام اللبنانية، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدة الخيام ومنطقة السهل في جنوب لبنان.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

تسنيم خيري حركة حماس كتائب القسام غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف الإسرائيلي لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب علي غزة فورا

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

يتبقى أسبوع| الفيفا يفجر مفاجأة عن بث مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

جرائم فساد.. الحكم على رئيس عربي سابق بالسجن 5 سنوات

مشروع قرار مقدم من مصر..ماذا يحدث داخل أروقة مجلس الأمن بشأن أحداث غزة؟

لمدة 40 عاما.. واشنطن تتهم مسئولا بالأمن القومي بالتجسس لصالح كوبا|التفاصيل الكاملة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات مكثفة على خان يونس في غزة

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

المقـ ـاومة الفلسطينية تحول الدبابات وناقلات جنود الاحتلال لكتل نار مشتعلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا صوت لبشر.. فلسطيني يبحث عن مفقودين داخل منطقة بقطاع غزة |شاهد

أول كلمة قالتها.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور تكشف صدمتها بعد رحيل والدها.. شاهد

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

الرابر الأميركي ماكليمور يثير الجدل من جديد بسبب غزة وإسرائيل ..شاهد

فيديو

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ