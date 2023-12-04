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في انتظار كـارثـ ـة.. دولة تعلق الطيران وتغلق المدارس وتجلي الآلاف

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري تغطية خاصة حول إغلاق السلطات في جنوب الهند المدارس والمكاتب، وأوقفت الرحلات الجوية وأخلت المناطق الساحلية يوم الاثنين قبل عاصفة إعصارية شديدة من المتوقع أن تهبط إلى اليابسة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في البلاد إنه من المتوقع أن يهبط إعصار ميتشونج على ساحل ولاية أندرا براديش جنوب الهند صباح الثلاثاء، مع رياح مستمرة تبلغ 90-100 كم في الساعة (56-62 ميلا في الساعة)، تصل إلى 110 كم في الساعة.

وقال المسؤولون في كلتا الولايتين إن السلطات في أندرا براديش وتاميل نادو المجاورة كانتا في حالة تأهب قصوى للأضرار، مما أدى إلى إجلاء الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية، مع إصدار تحذيرات للصيادين بعدم الخروج إلى البحر.

وعرضت وسائل الإعلام صورا للسيارات العائمة أثناء مرور المياه في شوارع تشيناي، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها ما يقرب من سبعة ملايين نسمة وعاصمة تاميل نادو، مع هطول الأمطار..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

الهند جنوب الهند عاصفة إعصارية إعصار ميتشونج أندرا براديش تاميل نادو تسنيم خيري

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