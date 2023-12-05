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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جبل جليدي بوزن تريليون طن يتحرك من مكانه.. تفاصيل

صدى البلد

بدأ أكبر جبل جليدي في العالم، A23a، والذي يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم مدينة نيويورك تقريبًا، في التحرك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.


 

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن الجبل الجليدي الضخم الذي تبلغ مساحته حوالي 4000 كيلومتر مربع (1500 ميل مربع) يتحرك في المحيط المتجمد الجنوبي.


 

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فبعد انفصاله عن الجرف الجليدي فيلتشنر-رون في غرب القارة القطبية الجنوبية في عام 1986، ظل الجبل الجليدي، الذي كان يأوي سابقًا محطة أبحاث سوفيتية، غير متحرك في الغالب.


 

وتشير صور الأقمار الصناعية الحديثة إلى أن الجبل الجليدي، الذي يزن ما يقرب من تريليون طن ، يتحرك حاليًا بسرعة عبر الطرف الشمالي لشبه جزيرة القارة القطبية الجنوبية، مدفوعًا بالرياح والتيارات القوية.


 

وتعد حركة جبل جليدي بهذا الحجم مشهدا غير مألوف، بحسب أوليفر مارش، عالم الجليد من هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية، مما دفع العلماء إلى مراقبة مساره عن كثب.


 

ومع استمراره في التقدم، من المتوقع أن يندفع الجبل الجليدي الضخم إلى التيار المحيط بالقطب الجنوبي. وهذا سيقودها نحو المحيط الجنوبي على طول طريق يعرف باسم "زقاق الجليد"، حيث يمكن ملاحظة جبال جليدية أخرى ذات حجم مماثل تطفو في المياه.


 

لا يزال من غير الواضح سبب هروب الجبل إليه الآن، وقال مارش لرويترز "بمرور الوقت ربما أصبح ضعيفا قليلا وحصل على القليل من الطفو الإضافي الذي سمح له بالارتفاع عن قاع المحيط والدفع بفعل تيارات المحيط". يعد A23a أيضًا من بين أقدم الجبال الجليدية في العالم.


 


 

هناك احتمال أن يستقر A23a مرة أخرى في جزيرة جورجيا الجنوبية، مما يمثل قلقًا على الحياة البرية في القارة القطبية الجنوبية.


 

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وتعد الجزيرة أرضًا خصبة لملايين الفقمات وطيور البطريق والطيور البحرية، وتعتمد على المياه المحيطة بها في البحث عن الطعام، من المحتمل أن يمنع A23a الضخم وصولهم إلى هذه المناطق الحيوية.


 

وفي عام 2020، أثار جبل جليدي عملاق آخر، A68، مخاوف من اصطدامه بجورجيا الجنوبية، مما أدى إلى سحق الحياة البحرية فيقاع البحر وقطع الوصول إلى الغذاء. تم تجنب مثل هذه الكارثة في النهاية عندما انقسم الجبل الجليدي إلى قطع أصغر ، وهي لعبة نهاية محتملة لـ A23a أيضًا.


 

وقال مارش: "لكن جبلًا جليديًا بهذا الحجم لديه القدرة على البقاء لفترة طويلة في المحيط الجنوبي، على الرغم من أنه أكثر دفئًا، ويمكن أن يشق طريقه شمالًا نحو جنوب إفريقيا حيث يمكن أن يعطل الحركة".

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