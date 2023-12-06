رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

ارتبط اسم المدافع محمد عبدالمنعم نجم النادي الأهلي و منتخب مصر ب الاحتراف في أندية أوروبا خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وسط رغبة المارد الأحمر في التجديد له وعدم رحيله، إلا أن اللاعب متمسك بقرار الاحتراف.

شركة تسويق انجليزية

يذكر أن محمد عبدالمنعم انضم مؤخرا لشركة تسويق إنجليزية، في خطوة لانتقاله لأحد الدوريات الأوروبية، وذلك لخوض تجربة احترافية في الخارج، خلال المرحلة المقبلة وبالتحديد يناير المقبل على أقصى تقدير.



تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

وتتولى الشركة الإنجليزية، إدارة أعمال وتسويق العديد من اللاعبين المصريين على رأسهم أحمد حجازي ومحمد النني وأحمد حسن كوكا.

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