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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي حدد سعره وجهز البديل.. ما وجهة محمد عبدالمنعم المقبلة؟

المدافع محمد عبدالمنعم
المدافع محمد عبدالمنعم

ارتبط اسم المدافع محمد عبدالمنعم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر بالاحتراف في أندية أوروبا خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وسط رغبة المارد الأحمر في التجديد له وعدم رحيله، إلا أن اللاعب متمسك بقرار الاحتراف.

يذكر أن محمد عبدالمنعم انضم مؤخرا لشركة تسويق إنجليزية، في خطوة لانتقاله لأحد الدوريات الأوروبية، وذلك لخوض تجربة احترافية في الخارج، خلال المرحلة المقبلة وبالتحديد يناير المقبل على أقصى تقدير.

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وتتولى الشركة الإنجليزية، إدارة أعمال وتسويق العديد من اللاعبين المصريين على رأسهم أحمد حجازي ومحمد النني وأحمد حسن كوكا.

شروط الأهلي لبيع محمد عبدالمنعم

رغم تمسك النادي الأهلي ببقاء محمد عبد المنعم في صفوف الفريق نظرا لدوره المؤثر في الدفاع، إلا أن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية بالخارج، وهو ما جعل إدارة النادي الأهلي تحدد شروط رحيله.

وضعت إدارة الأهلي، سعر بيع عبدالمنعم لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته من فرق أوروبا، والمقدر بـ 5 ملايين دولار للتخلي عن خدماته.

كما ستضع إدارة القلعة الحمراء بنود مكافآت كعوائد مستقبلية للنادي، حال جرى بيع اللاعب، الذي ينتظر عرضا قويا من الخارج، من أجل الموافقة عليه، والرحيل عن الأحمر.

وفي حال لم يصل أي عرض رسمي مناسب ماديا للنادي الأهلي واللاعب، فإن رغبة القلعة الحمراء هي تمديد عقد محمد عبد المنعم، الذي ينتهي في نهاية موسم 2024- 2025.

عروض ضم محمد عبدالمنعم

يرغب مدافع النادي الأهلي في الانضمام لأحد الأندية الإنجليزية خلال الموسم المقبل، حيث رفص فكرة الانضمام للدحيل القطري، رغم تلقيه عرضا مغريا للانضمام لصفوف الفريق، في موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وتداولت العديد من الأنباء مؤخرا عن اهتمام فريق إينتراخت فرانكفورت بضم محمد عبدالمنعم، والاستعانة بزميله في منتخب مصر ولاعب الفريق الألماني عمر مرموش لحسم الصفقة، إلا أن النادي الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية من النادي الألماني.

من بديل محمد عبدالمنعم؟

وفقا للإعلامي محمد شبانة، فإن الأهلي يقوم حاليا بتجهيز معتز محمد المدافع الشاب من أجل المشاركة مع الفريق مستقبلا.

وأكد شبانة عبر برنامجه: "أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق من العناصر الجيدة، ولكن من الصعب انتقاله للنادي الأحمر، وهناك أحاديث عن انتقاله للزمالك أو بيراميدز، وكولر تحفظ على ضمه".

وأردف: "هناك حالة سعادة كبيرة بالنسبة لجمهور نادي اتحاد جدة بشأن عودة أحمد حجازي، بل إن الجماهير تريد أن يتقلد حجازي شارة قيادة الفريق وليس بنزيما".

يذكر أن محمد عبدالمنعم، غاب عن المشاركة في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بداعي الإصابة، وذلك من أجل تجهيزه للحاق ببطولة كأس العالم للأندية.  

كما انه من المنتظر أن يتواجد مدافع الأهلي في قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار.

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