حقيقة حدوث مشادة بين عبدالمنعم وكهربا قبل مباراة يانج أفريكانز.. إعلامي يفجر مفاجأة

تداولت أنباء عن وجود أزمة بين نجمي النادي الأهلي، محمود كهربا ومحمد عبد المنعم، قبل مواجهة يانج افريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وفي رده على هذه الأخبار، أكد سيف زاهر مقدم برنامج "ملعب أون تايم" أنه لا توجد حقيقة لتلك الأنباء، مشيرًا إلى أن الصور تظهر عدم وجود خلاف بين اللاعبين وأن العلاقة بينهما طيبة.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مع فريق يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي أقيمت على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.

ويلعب الأهلي مبارته الثالثة في دوري أبطال أفريقيا أمام شباب لوزداد الجزائري. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.