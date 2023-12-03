عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة حدوث مشادة بين عبدالمنعم وكهربا قبل مباراة يانج أفريكانز.. إعلامي يفجر مفاجأة

صدى البلد

تداولت أنباء عن وجود أزمة بين نجمي النادي الأهلي، محمود كهربا ومحمد عبد المنعم، قبل مواجهة يانج افريكانز في دوري أبطال إفريقيا. 

وفي رده على هذه الأخبار، أكد سيف زاهر مقدم برنامج "ملعب أون تايم" أنه لا توجد حقيقة لتلك الأنباء، مشيرًا إلى أن الصور تظهر عدم وجود خلاف بين اللاعبين وأن العلاقة بينهما طيبة.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مع فريق يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي أقيمت على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.

ويلعب الأهلي مبارته الثالثة في دوري أبطال أفريقيا أمام شباب لوزداد الجزائري. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

كرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ابطال افريقيا محمد عبد المنعم مباراة يانج أفريكانز مارسيل كولر محمود كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

الخير قادم| استثمارات خليجية وأوروبية تتدفق إلى البلاد.. ومفاجأة بشأن ديون مصر والانضمام إلى “بريكس”

الضربة القاضية للدولار.. 4 أسباب عصفت بالأخضر واقتراب موعد اختفائه في السوق السوداء

ترشيحاتنا

ثلاجة مستشفى ناصر بخانيونس مكتظة بجثامين الشهداء بعد غارات عنيفة لطائرات الاحتلال

طبقا للقانون.. لا يقبل التبرع بالأعضاء من عديم الأهلية أو ناقصها

توافد المصريين بألمانيا للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث.. فيديو

أحمد صبري و«صدى البلد» يتقدمون بخالص العزاء للإعلامي محمد موسى في وفاة والده

7 وظائف مطلوبة في مجالات مختلفة بصناعة الذكاء الاصطناعي |تعرف عليها

بيت العائلة المصرية بلندن: الصوت أمانة ومسئولية.. وبصوتك تقدر تحدد مصير بلدك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل هي دمية.. صورة رضيع فلسطيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

رفقة صديقها.. ريم البارودي تستعرض جمالها| شاهد

أجلت الزواج.. شاهد صور تجمع بين نادين نجيم وخطيبها تثير جدل بالسوشيال ميديا

فستان جريء.. دينا الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

تيكتوكر أمريكي شهير يسخر من بلاده بطريقة ذكية.. فيديو

اعتزلت واشتغلت مدرسة .. تفاصيل اختفاء نورهان عن الساحة الفنية

بسبب فلسطين والعراق| أفراد بالجيش الأمريكي ينسحبون منه ويعتذرون لضحاياه.. شاهد

دراكولا وهران تلبسه الشيطان فنهش لحم أمه واحتسى دمها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ