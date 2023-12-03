حسم موقف محمد عبدالمنعم من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيكون جاهز للمشاركة مع الفريق في نهائيات كأس العالم للأندية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عبدالمنعم يعاني من التواء في الكاحل، والإصابة لست مقلقة وسوف يغيب من أسبوع إلى 10 أيام، وسيتواجد ضمن البعثة المغادرة إلى المملكة العربية السعودية".

وكان محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تعرض لإصابة خلال خلال مران الفريق الختامي بتنزانيا قبل مواجهة يانج أفريكانز والتي اجريت أمس وانتهت بالتعادل 1-1

الأهلي يستعد لمواجهة شباب بلوزداد

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة القادمة في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن ثم التعادل الإيجابي مع يانج أفريكانز.