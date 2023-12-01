التشخيص المبدئي لإصابة محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي في تنزانيا.. تفاصيل

تعرض محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة خلال خلال مران الفريق اليوم بتنزانيا غادر على أثرها المران.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك"عاجل.. محمد عبد المنعم غادر مران الأهلي اليوم في تنزانيا بعد تعرضه لإصابة قوية بإلتواء في الأنكل"

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.