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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

خضعت النجمة غادة عبد الرازق لجلسة تصوير جديدة وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

تفاصيل إطلالة غادة عبد الرازق في أحدث جلسة تصوير

 

وظهرت غادة عبد الرازق بفستان طويل وبأكمام طويلة باللون الأسود والأبيض، ومزين بقطع من اللؤلؤ من الصدر والظهر، والذراعين، وكان الفستان من تصميم مصمم الأزياء سامو هجرس.

 

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وقامت غادة عبد الرازق برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة بتسريحة انسابية وناهمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

حرصت غادة عبد الرازق على اختيار أحمر شفاة  باللون الأحمر، مع الكحل باللون الاسود، والماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو بالالوان الترابية.

 

وتزينت غادة عبد الرازق بمجموعة مميزة من الإكسسورات، فقامت بإختيار قرطين وخواتم ناعمة من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة غادة عبد الرازق جلسة تصوير النجمة غادة عبد الرازق إطلالة غادة عبد الرازق تفاصيل إطلالة غادة عبد الرازق

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