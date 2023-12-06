عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي: الانتقال البيئي العادل أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومى للمرأة

صدى البلد

 شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة فى جلسة  "مشاركة المرأة في تغير المناخ"، التى نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، الذي بدأت فعالياته في 30 نوفمبر ويستمر حتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات.

وحضر الجلسة الدكتورة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وعدد من الحضور.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس القومي للمرأة ركز منذ إطلاق للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على رفع مستوى الوعي حول قضية المرأة والبيئة وتغير المناخ، مضيفة أن تعزيز الوعي بمفهوم "الانتقال البيئي العادل" وإمكانات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مستقبل مستدام للجميع كان أحد الأهداف الرئيسية للمجلس ، وفى سبيل تحقيق ذلك تم تنظيم لقاءات مع مقررات فروع المجلس في مختلف محافظات الجمهورية ، وكذلك المسؤولين عن المبادرة ، وتلى هذه الاجتماعات عقد لقاءات مع الفرق المحلية والمشرفين في المحافظات لتسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه المرأة في معالجة تغير المناخ.

 وأضافت رئيسة المجلس أن مقررات فروع المجلس والفرق المحلية في كافة المحافظات لعبت دوراً فعالاً في نشر الوعي حول المرأة والبيئة والتغير المناخي، وكانت جهودهم فعالة في تشجيع النساء في المحافظات على المشاركة الفعالة والمنافسة من خلال تقديم مشاريع جديرة بالاهتمام مصممة خصيصًا للنساء وتتوافق مع المعايير الخضراء والذكية، موضحة أن المشروعات المقدمة من المرأة قد فازت بمتوسط أعلى من 45% فى الدورتين الأولى والثانية.

وتضمنت الجلسة ايضا عرضا حول تجربة مصر فى ملف المرأة والبيئة وتغير المناخ خلال الفترة بين COP27 وCOP28 ، حيث تمت الإشارة الى طرح مصر الدولى فيما يخص المرأة والبيئة وتغير المُناخ الذى اطلق أمام الأمم المتحدة في مارس من عام 2022 ، واستضافة مصر العام الماضي مؤتمر الأطراف cop27 بمدينة شرم الشيخ، الذى تضمن تنظيم العديد من الجلسات والأنشطة في يوم المرأة للمؤتمر.. حيث تم الإعلان عن مبادرة "المرأة الافريقية والتكيف مع تغير المناخ" ، وما سبق ذلك وما تلاه من عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات العالمية والإقليمية.

 كما تمت الاشارة الى برنامج محفز سد الفجوة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) والتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة التعاون الإسلامي لمراجعة القضايا البيئية للمرأة خلال الفترة التي سبقت عقد قبل Cop27 ، وخلال الفترة التي تلت ذلك وحتى Cop28، تم ترسيخ مجموعة أدوات رقمية للعمل مع جهات مختلفة بما في ذلك شركات القطاع الخاص ، حتى أصبح مركزًا شاملاً للشركات لتعزيز استراتيجياتها المناخية من خلال محفز قوي للمساواة بين الجنسين، وتعد أيضا دعوة للشركات للعمل على الاعتراف بالصلة التي لا يمكن إنكارها بين العمل المناخي والمساواة بين الجنسين.

كما تم طرح برنامج GECA عبر الشركات التي تضع إدارة المناخ والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جوهر نجاحها.

كما تضمنت الجلسة ايضا الإشارة الى برنامج الشمول المالي (D-VSLA)، "تحويشه"، والاطار الوطنى لتمكين الفتيات نورة ودوى الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، حيث يعد برنامج نورة تدريب متكامل للفتيات من خلال برنامج  40 جلسة لتثقيفهن وتوعيتهن، وقبل مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، تم تصميم جلسة محددة حول البيئة وتغير المناخ بما في ذلك محو الأمية الرقمية، وتم اعداد مقاطع فيديو/توعية للفتيات حول الآثار السلبية لتغير المناخ.

وفيما بعد Cop27  تم تدريب 400 مدرب على وحدات نورة، وتم تصميم دليل تدريبي للبرنامج، وتطبيق الجلسات بما في ذلك جلسة حول البيئة في محافظتين تجريبيتين للوصول إلى 4000 فتاة على الأرض.

وفيما يتعلق بالمبادرة الوطنية دوي تم تنظيم تدريب لميسرات المبادرة حول العلاقة بين الفتيات والبيئة وتغير المناخ والآثار السلبية لتغير المناخ لطرحها في الأنشطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

أصبحنا على حافة الانهيار.. الاقتصاد الأخضر يكشف الكوارث المُعرض لها كوكب الأرض

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد.. الإفتاء تجيب

على هامش احتفالية معلم قادر باختلاف.. التعليم تسرد جهود رعايتها لذوي الهمم

وزير الرياضة يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري| صور

في عيد زواجهما الـ11.. شاهد 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته تثير الجدل

خلال شهرين.. إسرائيل تتسلم 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات

الكونفدرالية.. طاقم حكام مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدى فستانا.. مغنٍ بريطاني شهير يثير الجدل بسبب ملابسه

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

فيديو

تحذير عاجل وهام لقائدي السيارات | ماذا سيحدث بالطقس ؟

سقوط عصابة السكر | انتهاء أزمة سعره بعد اكتشاف الحقيقة

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ