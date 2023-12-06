هل يتكرر انقطاع الإنترنت مرة أخرى؟! | تفاصيل

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة حول توقف خدمة الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية لعدة ساعات، الأمر الذي أثار استياء جميع عملاء شركة المصرية للاتصالات ، فخرجت الشركة موضحة في بيان رسمي حالة الانقطاع، وبعد عودة الخدمة، قررت الشركة تعويض عملائها المتضررين.

بعد ما توقفت خدمة الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية، أمس الثلاثاء، لساعات قليلة، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اعتذارها لجميع عملائها المتضررين وتعويضها لهم.

وأكدت في بيان رسمي، صباح اليوم الأربعاء، انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، نافية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بأحد الكابلات البحرية.

وأعربت الشركة المصرية للاتصالات عن اعتذارها لعملائها عن هذا العطل الطارئ، مؤكدة أنها ستقوم بتعويض العملاء المتضررين وغير المتضررين - البالغ عددهم ما يقرب من 85.8 مليون مستخدم بنهاية مايو الماضي- بـ 10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو..