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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فوز محمد علي عزت بجائزة أحمد فؤاد نجم للدراسات النقدية

صدى البلد

حصل محمد على عزت على جائزة أحمد فؤاد نجم فرع الدراسات النقدية، فى دورتها العاشرة لعام 2023، عن دراسته "الشعر العامي العربي .. وقضايا الشكل والمصطلح والتدوين"، خلال الحفل الذى أقيم في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

جدير بالذكر أن جوائز الأعمال الشعرية يبلغ إجمالى قيمتها 300 ألف جنيه، مقسمة على النحو التالي، 100 ألف جنيه للفائز الأول "بين العشر" ولا يجوز تقسيمها، 200 ألف جنيه تقسم بالتساوى على المتسابقين العشر الأوائل،  و50 ألف جنيه للفائز في الدراسات النقدية لشعر العامية.

 وتتضمن شروط التقدم لجائزة الدراسات النقدية لشعر العامية أن يكون العمل كتابا منشورا أو بحثا للحصول على درجة الدكتوراه أو الماجيستير باللغة العربية صدر أو أجيز خلال الفترة من أول يناير 2017 حتى نهاية موعد التقديم 23 يوليو 2023، أن يتناول العمل شعر العامية المصرية، ولا يشترط حد أقصى لسن المتقدم.

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جدير بالذكر أحمد فؤاد نجم (23 مايو 1929 - 3 ديسمبر 2013) ولد فى قرية (كفر أبو نجم) بمدينة (أبو حماد محافظة الشرقية) أحد أهم شعراء العامية فى مصر وأحد ثوار الكلمة واسم بارز فى الفن والشعر العربى ولقب بالفاجومى المصرى وبسبب ذلك سجن عدة مرات،  يترافق اسم أحمد فؤاد نجم مع ملحن ومغن هو الشيخ إمام، حيث تتلازم أشعار نجم مع غناء إمام لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيرى الذى بدأ بعد نكسة 1967، وفى عام 2007 اختارته المجموعة العربية فى صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة سفيرا للفقراء.

احمد فؤاد نجم الأوبرا المصرية الدراسات النقدية المسرح الصغير جائزة أحمد فؤاد نجم

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