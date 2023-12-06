فوز الشاعر محمود عزت بجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية لعام 2023

أعلنت جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، فوز الشاعر محمود عزت، عن ديوان "قطط الكهوف" بالجائزة فى دورتها العاشرة لعام 2023، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذى أقيم في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ومن شروط الجائزة : "أن تكون الطبعة الأولى من الديوان قد صدرت خلال العامين السابقين بين يناير 2021 وديسمبر 2022، أن يكون العمل المتقدم ديوان شعر مكتوب بالعامية المصرية، تمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة، تمنح الجائزة للشاعر شخصيا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة، ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة عن أربعين عاماً، يتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر ولا يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخرى فى دورة تالية، تقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية بشرط موافقة الشاعر كتابية على التقدم للجائزة وقبولها فى حالة فوزه بها".

جدير بالذكر أن جوائز الأعمال الشعرية يبلغ إجمالى قيمتها 300 ألف جنيه، مقسمة على النحو التالي، 100 ألف جنيه للفائز الأول "بين العشر" ولا يجوز تقسيمها، 200 ألف جنية تقسم بالتساوى على المتسابقين العشر الأوائل، و50 ألف جنيه للفائز في الدراسات النقدية لشعر العامية.

جدير بالذكر أحمد فؤاد نجم (23 مايو 1929 - 3 ديسمبر 2013) ولد فى قرية (كفر أبو نجم) بمدينة (أبو حماد محافظة الشرقية) أحد أهم شعراء العامية فى مصر وأحد ثوار الكلمة واسم بارز فى الفن والشعر العربى ولقب بالفاجومى المصرى وبسبب ذلك سجن عدة مرات، يترافق اسم أحمد فؤاد نجم مع ملحن ومغن هو الشيخ إمام، حيث تتلازم أشعار نجم مع غناء إمام لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيرى الذى بدأ بعد نكسة 1967، وفى عام 2007 اختارته المجموعة العربية فى صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة سفيرا للفقراء.