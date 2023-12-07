في الشتاء.. «الكهرباء» تحذّر المواطنين من التعرّض لكابلات الشركة الموجودة فوق الأرض

حذّرت الشركة القابضة لكهرباء مصر من مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة والموجودة فوق الأرض أو المتدلية بالقرب من النوافذ والشرفات ، لذلك يجب الحذر منها وتجنب التعرض لها بشكل مباشر.

مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة

وأشارت الشركة فى منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى بعض المخاطر الشائعة المرتبطة بهذا النوع من الكابلات مثل:

١- خطر الصدمة الكهربائية: إذا تم لمس الكابلات الكهربائية المكشوفة أو إذا تعرضت للتلامس مع أشجار أو مبانٍ، فقد يتعرض الأشخاص لصدمة كهربائية خطيرة، يمكن أن تكون هذه الصدمة قاتلة إذا كان التردد الكهربائي عاليًا.

٢- خطر الحرائق: قد تتسبب كابلات الكهرباء المكشوفة في نشوب حرائق إذا تعرضت لحرارة شديدة أو تلامست مع مواد قابلة للاشتعال مثل الأشجار أو الأوراق والأخشاب الجافة.

٣- خطر الإصابات الجسدية: قد يؤدي وجود الكابلات المكشوفة إلى وقوع حوادث تصادم، حيث يمكن للسيارات أو الدراجات أن تصطدم بها أو محاولة تفاديها قد تتسبب في وقوع حوادث.

٤- خطر الانقطاع في الخدمة: قد يتسبب التعرض للكابلات المكشوفة في انقطاع

التيار الكهربائي عن المنطقة المتواجد بها الكابل والمناطق المحيطة.

٥- تعرض الأطفال للصعق والإصابات: قد يتعرض الأطفال للصعق والإصابات أثناء اللعب أو التواجد بأماكن الكابلات أو محاولة لمس الكابلات القريبة من النوافذ والبلكونات.

لذا يجب الحذر واتخاذ احتياطات السلامة وتجنب الاقتراب أو التعامل مع الكابلات الكهربائية و إبلاغنا على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

نصائح للتعامل مع مهمات الكهرباء

كما قدمت الشركة القابضة لكهرباء بعض التصائح فى التعامل مع مهمات الكهرباء، ومنها:

- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أعمدة الإنارة أو الأكشاك أو الكابلات.

- عدم الاقتراب من الأسلاك الكهربائية المكشوفة أو الاقتراب منها إذا لاحظ الشخص وجودها.

- عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل والملابس مبتلة.

- توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الامطار.

وطالبت الشركة التواصل للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة،

و إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأية مشاكل تخص أعمدة الإنارة .

من خلال الحسابات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر

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