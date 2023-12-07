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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يبحث تعزيز الاستثمارات مع شركة مبادلة الإمارتية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية للطاقة منصور الحامد والوفد المرافق ، حيث شهد اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة الإماراتية التي تشارك في أعمال البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية للشركة فى مصر .

الملا: ملتزمون باستكمال مسار إزالة الكربون ودعم تنفيذ تعهدات قمم المناخ

الملا: الهيدروجين منخفض الكربون يساهم بـ18 مليار دولار ويوفر 100 ألف فرصة عمل

وأوضح الملا أن اللقاء تناول ايضاً بحث سبل تعظيم مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن أن تشارك فيها شركة مبادلة في ظل اهتمامها بضخ استثمارات جديدة بمجالات الطاقة في مصر، وكذلك المشاركة فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات فى الأنشطة البترولية المختلفة.

الملا: خطوات كبيرة لتطوير البنية التحتية لتأمين الطلب على الطاقة وتصدير الفائض

الملا : تخصيص إدارة بكل شركة بقطاع البترول معنية بالمسئولية المجتمعية

من جانبه أعرب رئيس شركة مبادلة عن تقديره للعلاقات المصرية ومناخ الاستثمار بمصر ، مؤكداً أن المبادلة ملتزمة بمواصلة التوسع في مشروعاتها في مصر، كما تتطلع لزيادة استثماراتها في ظل الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.

المهندس طارق الملا شركة مبادلة الإماراتية قطاع البترول الغاز الطبيعى مناخ الاستثمار بمصر

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