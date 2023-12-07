عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

يكاد العالم يتعافى بصعوبة من آثار تداعيات انتشار فيروس كورونا في مختلف الدول والذي وصلت اثاره لانهيار اقتصادي وتضخم في كيانات كبرى ، ألا اننا نتفاجأ بتقرير خطير يخرج من التشيك ليعلن عودة انتشار الفيروس بين مواطنيها.

وذكرت وسائل إعلام محلية في التشيك أن فيروس كورونا بدأ في الانتشار الملحوظ منذ ما يقارب الشهر لتظهر الأعراض التي تتمثل في مشاكل في الجهاز التنفسي على المواطنين.

وتوجد حاليًا حوالي 2000 حالة إصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، في البلاد، يوميًا، حسب "إذاعة براج" التشيكية.

المرضى لا يعانون مضاعفات خطيرة



إلا أنه بخلاف ما حدث في السنوات الماضية، فإن معظم المرضى لا يعانون مضاعفات خطيرة، كما أن علاج المرضى في المستشفيات أمر غير معتاد، حسب الموقع الإخباري التشيكي.



ويصل معدل الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، إلى 1457 مريضًا، لكل 100 ألف من السكان، ويحدث الوباء عندما يتجاوز عدد المرضى ما بين 1600 و1700.