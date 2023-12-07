عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشافات ظواهر مجهولة لقرون| ناسا تحتفل بـ الذكرى 25 لعملها في الفضاء

ناسا
ناسا

احتفلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بمرور 25 عاما على عملها الفترة التي كشفت فيها عن مئات الاكتشافات والظواهر التي ظلت مجهولة لقرون.

txt

رسالة في زجاجة.. ناسا تتيح للجمهور كتابة أسمائهم وإرسالها للفضاء

txt

ناسا تنجح في اختبار نظام الاتصالات عبر الفضاء السحيق

وقضى نائب الرئيس التنفيذي لناسا بوب كابانا، ومدير برنامج محطة الفضاء الدولية جويل مونتالبانو حوالي نصف ساعة على الهاتف مع رواد الفضاء في المحطة الدولية، وهم سبعة رجال ونساء من الولايات المتحدة، والدنمارك، واليابان، وروسيا.

وقبل 25 عامًا بالضبط وصلت أول وحدتين، "يونايتي" و"زاريا". من جانبها، كانت الوحدة الروسية زاريا أطلقت إلى الفضاء قبل نحو ثلاثة أسابيع، وكان كابانا، أول أمريكي يدخل محطة الفضاء الدولية.

ومن وقتها، يدور الموقع البشري حول الأرض 16 مرة في اليوم على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر.

وتعتبر محطة الفضاء الدولية مشروع مشترك بين وكالات الفضاء في روسيا، وكندا، واليابان، وأوروبا، والولايات المتحدة.

وعلى أثر توصيل الوحدتين الأوليين، نمت المحطة بشكل مطرد وأصبحت الآن بحجم ملعب كرة قدم مع ست غرف نوم، وحمامين، وصالة ألعاب رياضية، ونافذة بانورامية.


ويقوم المسافرون إلى الفضاء بإجراء بحوث في هذا المختبر الفضائي دون انقطاع منذ 2000، وكان ماتياس ماورير آخر ألماني يوجد هناك من 2021 إلى 2022، وتتجاوز التكاليف الإجمالية منذ فترة طويلة 100 مليار دولار.

وعلى الرغم من الصيانة والتجديد والتعديل التحديثي، لم تعد تقنية محطة الفضاء الدولية على أحدث طراز

ناسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

عضو اتحاد الكرة يفتح النار على فيتوريا بسبب أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

موضوعات متعلقة

إنجاز متميز.. فتاة تحصل على الدكتوراه في سن 17 عاما

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

الالتهاب الرئوي يهدد دولا كبرى..هل نواجه انتشار وباء جديد؟

لم شمل الأسرة .. احتفالات عيد الميلاد تجمع العائلة الملكية |تفاصيل

بق الفراش يدفع الفرنسيين للانتحار.. والحكومة تحذر

للتأهل لأولمبياد باريس.. المنافسة تشتعل بين مصر وتونس والجزائر وموريشيوس ببطولة أفريقيا للشراع

الأهلي والزمالك يطيران إلى الإمارات استعدادا لسوبر اليد.. غدا

اشتعال النيران في رجل أثناء الصلاة داخل مسجد باليمن .. لهذا السبب|شاهد

ترشيحاتنا

خالد الجندي: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أمر حتمي ستسأل عنه يوم القيامة

ضياء رشوان: تسجيل 62 منظمة وجمعية من المجتمع المدني المصري يمثلها 22540 متابعا للانتخابات

أول تعليق من نتنياهو على مقـ تل ابن وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي في غزة

غدا .. بدء فترة الصمت الدعائى فى الانتخابات الرئاسية 2024

رسميا .. معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك |شاهد

السفير المصري في بغداد يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية العراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف عبد المنعم .. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد | شاهد

يقتل الخلايا ويسبب السرطان.. كيف تعرف أنك تعاني من الالتهاب المزمن

لعنة الهدف 200 سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي..ومنافسيه على الأفضل إفريقيا

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

فيديو

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

شاب ينهي حياة زوجته الحسناء ببشاعة .. ماذا فعلت سيدة المحلة؟ «فيديوجراف»

جنون الذهب ومفاجأة تنتظر الدولار| ماذا يحدث بالأسعار؟

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ