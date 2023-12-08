كوت جلد .. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل رفقة زوجة حمو بيكا

شاركت ريم طارق طليقة المطرب الشعبى حسن شاكوش، الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام صور جديدة لها .

وظهرت زوجة حسن شاكوش، رفقة زوجة المطرب الشعبى حمو بيكا من حفل عقيقة ابنته.

ظهرت طليقة حسن شاكوش، بإطلالة مميزة وانيقة خطفت بها الأنظار مرتدية كوت جلد باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات جمالية بسيطة وتركت شعرها منسدلا على كتافيها.

وأثارت زوجة المطرب الشعبى حسن شاكوش ريم طارق الجدل خلال الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها ، وقامت زوجة حسن شاكوش فى الفيديو ، بتصرف غريب، حيث ظهرت ساجدة لتعبر عن فرحتها بزواجها من حسن شاكوش.

حفل زفاف حسن شاكوش

ونشر المطرب حسن شاكوش - عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- صورة له، من داخل الفندق الذي أقيم فيه حفل زفافه الجمعة 10 مارس، على عروسه ريم طارق.

وظهر حسن شاكوش، في الصورة التي نشرها من حفل زفافه، مرتديًا روب أسود اللون، في غرفة الفندق.

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