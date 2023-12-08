عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تزامنا مع قصف غزة.. لوح اللعنة يظهر للجميع في الضفة الغربية

صدى البلد

نشر علماء الآثار مقالات جديدة تثير الجدل حول اكتشاف يعتقد أنه "لوح لعنة" قديم، وتشير هذه المقالات إلى إمكانية أن يكون اللوح الذي يحمل شكل حروف عبرية قديمة قد تم صناعته بطريقة غريبة.

اكتشاف مذهل للوح اللعنة

ووفقا لمجلة “لايف ساينس” من المرجح أن هذا اللوح تم صنعه عن طريق التجوية الطبيعية وأنه قد يكون في الحقيقة وزن صيد.

txt

محافظ أسيوط: دراسة مطالب الرائدات الريفيات ووضع حلول عاجلة لهن

txt

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

ووفقًا لعلماء الآثار الذين عملوا على هذا الاكتشاف في الضفة الغربية، فقد تم اكتشاف هذا اللوح الصغير الذي يحمل نقوشاً قديمة تشبه الحروف العبرية في شكله في الضفة الغربية.

وتدعو النقوش إلى لعنة أي شخص يخالف كلمته. ورغم أنه لم يتم التحقق من تاريخ اللوح بعد، إلا أن المكتشفين يعتقدون أنه يعود لما لا يقل عن 3200 عام، مما يجعله أقدم نص عبري معروف.

كتابات لوح اللعنة

تم العثور على قطعة لوح رصاص مطوية تحمل نقوشًا قديمة تشبه الحروف العبرية أو الكنعانية، وتحذر من لعنة تطال أي شخص يخلف عهده. يبلغ ارتفاع القطعة حوالي بوصة واحدة، وعرضها بوصة واحدة أيضًا (2.5 × 2.5 سم). 

من المقرر نشر التفاصيل الكاملة للوح في مجلة أثرية لاحقًا هذا العام، ولكن الفريق يرغب في الإعلان عن الاكتشاف قبل ظهور الأخبار الرسمية.

تتمثل النقوش في أربعين حرفًا أبجديًا مبكرًا، وقد تم نقشها على الأسطح الداخلية والخارجية للوح الرصاص. تحذر هذه النقوش من مصير ملعون ينتظر أي شخص يتجاوز التزاماته الملزمة قانونًا في إطار العهد المبرم. النقوش تقول "ملعون، ملعون، ملعون - ملعون من قبل الرب الرب"، باستخدام ثلاثة أحرف من اسم الله العبري المكون من الحروف YHW.

لوح اللعنة ومذبح يشوع

تم اكتشاف لوح اللعنة بواسطة سكوت ستريبلينج وفريقه أثناء عملية الغربلة للرواسب في جبل عيبال بالضفة الغربية في الثمانينيات. يُعتقد أن الرواسب هذه هي نتاج التنقيب الأثري في هيكل قديم معروف باسم "مذبح يشوع" على قمة سلسلة جبال.

هناك اعتقاد متفاوت بشأن الهيكل، حيث يعتقد البعض أنه قد يكون موقعًا قام فيه يشوع، خليفة موسى، بتقديم القرابين لله، في حين يرون آخرون أنه قد يكون مذبحًا للقرابين يعود إلى العصر الحديدي بعد عدة قرون.

ومع ذلك، هناك علماء الآثار الذين يحتفظون بشكوكهم حول هذا الاكتشاف، حيث يشددون على ضرورة نشر تفاصيل الاكتشاف في مجلة علمية مرموقة قبل أن يتمكنوا من تقييمه بشكل كامل. ويحذرون من أن اللوح قد لا يكون قديمًا بالفعل كما يدعي المكتشفون.

قاد سكوت ستريبلينج، عالم الآثار ومدير الحفريات في منظمة شركاء أبحاث الكتاب المقدس، فريقاً عثر على هذا اللوح الصغير على جبل عيبال شمال مدينة نابلس في ديسمبر 2019.

وتعمل منظمة شركاء أبحاث الكتاب المقدس في الولايات المتحدة على دراسة وبحث الآثار المتعلقة بالكتاب المقدس.

بالرغم من الجدل المحيط بهذا الاكتشاف، يعتبر اللوح المحفوظ بعناية والنقوش القديمة التي يحملها مصدرًا مثيرًا للاهتمام لعلماء الآثار والمتخصصين في اللغات القديمة. 

الاكتشاف الاثار الدراسات العلمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

شروط الزمالك لتجديد عقد فتوح قبل التوقيع للأهلي

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

بعد كأس العالم للأندية.. مفاجأة مدوية بشأن إحتراف محمد عبد المنعم

ترشيحاتنا

تفاصيل الاجتماع الفني.. الزي الرسمي للأهلي والزمالك في كأس سوبر اليد

إعلام الاحتلال: بايدن حدد لإسرائيل سقفا زمنيا لإنهاء الحرب في غزة

أول إجراء من سفير مصر الجديد في لبنان

مؤامرة إسرائيلية.. مصطفى بكري يحذر من نصب النازحين الفلسطينيين خيام قرب الحدود المصرية

بمقذوفات صاروخية .. هجوم على مقر جهاز الأمن الوطني العراقي

313 شهيد خلال ساعات..الصحة الفلسطينية:ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي لأكثر من 17 ألف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم.. سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر

تزامنا مع قصف غزة.. لوح اللعنة يظهر للجميع في الضفة الغربية

نشرة المرأة والصحة.. سبب صادم لوفاة شقيق أحمد حلمي.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

10 علامات مبكرة تدل على الإصابة بالفشل الكلوى.. اعرفها

فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

فرحانة ومبسوطة جدا.. رحلة نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان للتعافي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ