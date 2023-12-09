صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة شباب بلوزداد عن سبب استبعاده لنجم الفريق احمد عبد القادر؟ ليرد قائلا اختار دائما اللاعب الجاهز والذي يستطيع منحي الفوز ومساعدة زملاؤه والفريق".

وتابع: انا هختار اللاعب اللي يكسبني، ومش هاضحي باي لاعب هيكسبني، اللاعب اللي هيساعدني ويكسبني هاختاره.

يذكر ان النادي الأهلي تعادل سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما، امس الجمعة، باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 5 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، وفي المقابل يأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي إلى السعودية يوم 10 ديسمبر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي في مونديال الأندية

مباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية ستكون يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري، في الدور الثاني من البطولة القارية.

وسيلاقي الأهلي الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي ستجمعهما يوم 12 ديسمبر في افتتاح كأس العالم للأندية.

وستجمع المباراة الأهلي مع الفائز من الاتحاد وأوكلاند سيتي، يوم 15 ديسمبر، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).