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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فبرك صور عارية .. إحالة حداد ابتز فتاة بأسيوط لمحكمة الجنايات

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية ، حداد مسلح ، بمركز البداري لمحكمة الجنايات، متهم بابتزاز طالبة بالثانوية العام، بعد أن فبرك لها صورا عارية وهددها عبر برنامج " واتس اب " بنشرها وتحصل منها على مبالغ مالية.

ووجهت النيابة العامة، للمتهم " عمر . م . أ " 23 عاما ، حداد مسلح ، مقيم مركز البداري انه قام بتهديد المجني عليها " أسماء . ع . ر " طالبة بالثانوية العامة مقيمة مركز ساحل سليم ، بأن إرسال لها رسائل عبر تطبيق واتس اب بصور خادشة للشرف ، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبالغ مالية وتحصل منها على مبلغ 11 ألف جنيه ، وذلك عن طريق نشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء بعد أن استخدم برنامج معلوماتي في معالجة صور شخصية للمجني عليها لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتبارها أو شرفها وقام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بان نقل صور شخصية خاصة من تليفون المجني عليها دون رضاها وقام بمعالجتها لجعلها خادشة للحياء وإرسالها إليها عبر تطبيق الواتس اب لتهديدها وابتزازها .

وكان الرائد أحمد النجار رئيس مباحث مركز شرطة ساحل سليم تلقى بلاغا من والد المجني عليها " أسماء " بقيام احد الأشخاص بإرسال صور عارية لابنته مفبركة عبر تطبيق الواتس اب على هاتفها وابتزازها بنشرها وتحصل المتهم من نجلته على 11 ألف جنيه على دفعات مقابل عدم التشهير بها وكرر المتهم تهديده بان طلب مبلغ مالي آخر 4 آلاف جنيه وطلب منها ترك المبلغ في كيس بلاستيك بجوار سور مستشفى ساحل سليم المركزي .

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وطلب رئيس مباحث مركز شرطة ساحل سليم من والد المجني عليها بمجاراة المتهم وإيهامه بالموافقة على طلبة حتى يتثنى تحديد هويته وضبطه وقام رئيس المباحث بوضع خطة بالتعاون مع والد المجني عليها بان وضعوا بداخل الكيس كمية من الأكياس الفارغة ووضعها في المكان المحدد وعمل عدة أكمنة بمحيط المكان المحدد وبعد فترة زمنية تلاحظ قدوم المتهم نحو الكيس وإمساك به وتمكنت القوة من ضبطه و بتفتيش هاتفه عثر على تطبيق الواتس اب برسائل مرسلة للمجني عليها وكذا صور عارية لجسد فتاة وصور شخصية للمجني عليها

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