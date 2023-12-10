آلة القـ تل الجماعي الإسرائيلية.. رئيس إيران يهاجم أمريكا بعد الفيتو الأخير

انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار ‏‏"وقف النار الفوري" في قطاع غزة، والذي ناقشه مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي.‏

وقال رئيسي عبر حسابه على منصة “إكس” "أمريكا وبالرغم من مطالبة المجتمع الدولي لوقف جرائم حرب الاحتلال في فلسطين، إلا أنها استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار، لتثبت بأن الجذور الرئيسية لهذه الحرب والجرائم ووقود آلة القتل الجماعي الإسرائيلية تعود إليها وأنها أهم داعم لقتل النساء والأطفال الأبرياء في غزة".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أدانت في وقت سابق من أمس السبت، استخدام واشنطن الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أفشلت مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، بعد أن استخدمت الفيتو خلال التصويت.

وصوت 13 عضواً لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن، الفيتو ضد المشروع.