أخبارالتكنولوجيا..أرخص موبايل سامسونج جديد بكاميرا ممتازة..اشتري موبايل iPhone 13 جديد بأقل من 20 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة سامسونج Samsung بشكل رسمي هذا العام واحدا من أروع هواتفها للفئة المتوسطة في عام 2023 وهو Samsung Galaxy A34 5G واهتمت سامسونج بتصميم الهاتف ليكون شبيه بهواتفها الرائدة كما تم استخدام معالج من ميدياتيك Dimensity 1080 داعم لشبكات الجيل الخامس مع شاشة سوبر اموليد كبيرة 120 هيرتز مع بطارية 5000 مللي أمبير وكاميرا ممتازة.

طرحت منصة التواصل الاجتماعي واتساب WhatsApp ميزة "العرض مرة واحدة" أو View Once للصور ومقاطع الفيديو في أغسطس 2021 ، مما يسمح للمستخدمين بإرسال صور ومقاطع فيديو لمرة واحدة فقط.

على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر ديسمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الهند يبيع هاتف iPhone 13 ليصل سعره بعد الخصم إلى 53 ألف روبية هندية أي ما يعادل 19600 جنيه مصري تقريبا.

يحذر بعض الخبراء من أنه يمكن للذكاء الاصطناعى أن يقضي على الجنس البشري بحلول عام 2030، ومن بين المتشائمين عالم الكمبيوتر الأمريكي إليعازر يودكوفسكي الذي راهن على أن الجنس البشري سيقضي تمامًا بحلول 1 يناير 2030، وهو باحث مشهور في معهد أبحاث ذكاء الآلة في بيركلي بكاليفورنيا، وأحد أكثر الخبراء صراحة للتحذير بشأن الذكاء الاصطناعي.

كشفت شركة هونر Honor الصينية، عن هاتف Honor X7b، الذي يعد من أرخص الهواتف الذكية التي تقدم مواصفات رائعة مثل كاميرا رائعة وشاشة مميزة وبطارية ضخمة.