أخبارالتكنولوجيا..أرخص موبايل سامسونج جديد بكاميرا ممتازة..اشتري موبايل iPhone 13 جديد بأقل من 20 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
لو بتحب التصوير.. أرخص موبايل سامسونج جديد بكاميرا ممتازة
أطلقت شركة سامسونج Samsung بشكل رسمي هذا العام واحدا من أروع هواتفها للفئة المتوسطة في عام 2023 وهو Samsung Galaxy A34 5G واهتمت سامسونج بتصميم الهاتف ليكون شبيه بهواتفها الرائدة كما تم استخدام معالج من ميدياتيك Dimensity 1080 داعم لشبكات الجيل الخامس مع شاشة سوبر اموليد كبيرة 120 هيرتز مع بطارية 5000 مللي أمبير وكاميرا ممتازة.
محدش هيقدر يمسك عليك voice note تاني..أحدث مزايا واتساب للخصوصية
طرحت منصة التواصل الاجتماعي واتساب WhatsApp ميزة "العرض مرة واحدة" أو View Once للصور ومقاطع الفيديو في أغسطس 2021 ، مما يسمح للمستخدمين بإرسال صور ومقاطع فيديو لمرة واحدة فقط.
عرض الأحد..اشتري موبايل iPhone 13 جديد بأقل من 20 ألف جنيه
على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر ديسمبر.
فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الهند يبيع هاتف iPhone 13 ليصل سعره بعد الخصم إلى 53 ألف روبية هندية أي ما يعادل 19600 جنيه مصري تقريبا.
انقراض البشر في 2030..مخاوف كبيرة للذكاء الاصطناعي يحذر منها الخبراء
يحذر بعض الخبراء من أنه يمكن للذكاء الاصطناعى أن يقضي على الجنس البشري بحلول عام 2030، ومن بين المتشائمين عالم الكمبيوتر الأمريكي إليعازر يودكوفسكي الذي راهن على أن الجنس البشري سيقضي تمامًا بحلول 1 يناير 2030، وهو باحث مشهور في معهد أبحاث ذكاء الآلة في بيركلي بكاليفورنيا، وأحد أكثر الخبراء صراحة للتحذير بشأن الذكاء الاصطناعي.
بكاميرا 108 ميجابكسل..أحدث موبايل من Honor في الأسواق..بسعر رخيص جدا
كشفت شركة هونر Honor الصينية، عن هاتف Honor X7b، الذي يعد من أرخص الهواتف الذكية التي تقدم مواصفات رائعة مثل كاميرا رائعة وشاشة مميزة وبطارية ضخمة.