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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يسجل رقما إفريقيا عجز عنه الأهلي والزمالك

بيراميدز
بيراميدز

تعادل بيراميدز مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 0-0، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وخرج بيراميدز بنقطة التعادل من معقل صن داونز وهو أول تعادل للفريق الجنوب أفريقي مع منافس مصري منذ تعادله مع الأهلي يوم 22 مايو 2021 وبعد 3 انتصارات متتالية على حساب المارد الأحمر.

وواجه الأهلي صن داونز في ملعب أصحاب الرداء الأصفر 8 مرات، تعادل خلالها 4 مرات وخسر مثلها ولم يعرف طعم الفوز.

ولعب الزمالك مرتين في ضيافة صن داونز وتلقى الهزيمة خلالهما، وخسر أيضا حرس الحدود في معقل الفريق الجنوب أفريقي خلال زيارة وحيدة.

وأصبح بيراميدز أول فريق مصري يخرج بشباك نظيفة أمام صن داونز في عقر داره بعد 11 زيارة من الفرق المصرية لمعقل أصحاب الرداء الأصفر.

كما بات بيراميدز أول فريق مصري لا يعرف الهزيمة أمام صن داونز في ملعب الأخير بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز صن داونز دوري ابطال افريقيا الأهلى الزمالك حرس الحدود

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