التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

تجرى جهات التحقيق تحقيقاتها مع ممثلة مشهورة، أدلت بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024، مرتين .

وأحالت الهيئة الوطنية للانتخابات مواطنة الى جهات التحقيق شاركت فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بالخارج بإحدى السفارات بالدول العربية وعادت مرة أخرى لتصوت داخل البلاد.

ورصدت لجنة الرصد بالهيئة واقعة تصويت إحدى الناخبات والتي تبين سابقة تصويتها بالخارج بإحدى السفارات بالدول العربية، مضيفة أنه بالفحص ثبت صحة الواقعة وأن اللجنة العامة التي أدلت برأيها فيها اتخذت الإجراءات القانونية وأحالتها لجهة التحقيق.

وأكدت مصادر قضائية أن، الناخبة سيطبق عليها المادة 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالاشتراك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.