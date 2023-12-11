ارتفاع عدد ق.تلى جيش الاحتلال في معارك غزة إلى 101

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الإثنين، بارتفاع عدد ق.تلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 101 جندي وضابط.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مق.تل 4 من قوات الاحتلال الإسرائيلية المشاركة في الحرب على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إنه تم مق.تل 4 ضباط وجنود خلال المعارك البرية داخل غزة، كما أصيب جنديا احتياط افي الكتيبة 8111، بجروح خطيرة.

وأمس الأحد، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في قطاع غزة.

وأكد هاجاري مقتل الملازم أول نيثانيل مناحيم إيتان، بعد إصابته بجروح خطيرة في القتال في شمال غزة يوم الجمعة، لافتا إلى أنه أصيب في عبوة ناسفة في قطاع غزة، وكان قد خدم في فريق الإنقاذ التابع للقوات الجوية في الوحدة 669 بجيش الاحتلال.