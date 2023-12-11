ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

"إيش ذنبهم.. والله جوعانين" بهذه الكلمات عبرت سيدة فلسطينية عن النار التي تشتعل في قلبها على فراقها لـ55 فردًا من منزلها بعدما تم قصفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

69 شخص لم يتبقى منهم سوى 14 شخص

بينما تحدث رجلًا بجوارها عن معاناتهم لفقدهم أفراد من عائلتهم حيث قال أنهم “كانوا جوعانين.. ناموا جعانين وماتوا جعانين .. كانوا بيستنوا رغيف خبز ياكلوه”.

ظهر ذلك في مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقًا" لسيدة ورجل فلسطينيين يسردون ما حدث لهم بعد قصف "دارهم". فقالت المرأة "69 واحد في الدار ما بقي منهم الا 14 واحد والباقي كله مات". ثم نظرت إلى السماء في صمت وسجدت على الأرض باكية.

"They were murdered while hungry."



These helpless words were spoken by a mother of eight children who were martyred in an Israeli airstrike on their home.😭😭💔#StrikeForGaza #GazaGenocide

#الاضراب_الشامل #ابو_عبيدة #BoycottZara #غزة_العزة #فلسطين pic.twitter.com/BjtJF8hw5V — Gul Sher Khan (@Gulsher2000) December 11, 2023

إضراب عالمي وتصويت لوقف إطلاق النار

وظهرت دعوات عديدة حول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لإضراب عالمي اليوم الاثنين بجميع أنحاء العالم تضامنًا مع غزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار. وذلك من خلال عدة خطوات من أبرزها عدم الإنفاق إلا للضرورة القصوى مع إغلاق المحال التجارية والشركات وغيرهم من القطاعات.

كما قال دبلوماسيون وفقًا لموقع العربية أمس الأحد أنه من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتكون من 193 دولة يوم الثلاثاء القادم على مشروع قرار يطالبون فيه بالوقف الفوري لإطلاق النار على غزة لأسباب إنسانية في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.