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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرة فلسطينية
أسرة فلسطينية

"إيش ذنبهم.. والله جوعانين" بهذه الكلمات عبرت سيدة فلسطينية عن النار التي تشتعل في قلبها على فراقها لـ55 فردًا من منزلها بعدما تم قصفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

69 شخص لم يتبقى منهم سوى 14 شخص

بينما تحدث رجلًا بجوارها عن معاناتهم لفقدهم أفراد من عائلتهم حيث قال أنهم “كانوا جوعانين.. ناموا جعانين وماتوا جعانين .. كانوا بيستنوا رغيف خبز ياكلوه”.

ظهر ذلك في مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقًا" لسيدة ورجل فلسطينيين يسردون ما حدث لهم بعد قصف "دارهم". فقالت المرأة "69 واحد في الدار ما بقي منهم الا 14 واحد والباقي كله مات". ثم نظرت إلى السماء في صمت وسجدت على الأرض باكية.

إضراب عالمي وتصويت لوقف إطلاق النار

وظهرت دعوات عديدة حول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لإضراب عالمي اليوم الاثنين بجميع أنحاء العالم تضامنًا مع غزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار. وذلك من خلال عدة خطوات من أبرزها عدم الإنفاق إلا للضرورة القصوى مع إغلاق المحال التجارية والشركات وغيرهم من القطاعات. 

كما قال دبلوماسيون وفقًا لموقع العربية أمس الأحد أنه من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتكون من 193 دولة يوم الثلاثاء القادم على مشروع قرار يطالبون فيه بالوقف الفوري لإطلاق النار على غزة لأسباب إنسانية في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

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