تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ

بدأت لجان الاقتراع في 3 دول عربية، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية والأوروبية، بفتح أبوابها أمام المصريين بالخارج، وذلك على النحو التالي:
الجزائر: السفارة فى الجزائر
تونس: السفارة فى تونس
المغرب: السفارة فى الرباط
الكاميرون: السفارة فى ياوندي
الكونغو(كينشاسا): السفارة فى كينشاسا
الكونغو (برازافيل): السفارة فى برازافيل
النيجر: السفارة فى نيامي
أنجولا: السفارة فى أنجولا
تشاد: السفارة فى نداجامينا
بنين: السفارة فى كوتونو
الجابون: السفارة فى لييرفيل
غينيا الاستوائية: السفارة فى مالابو
البرتغال: السفارة فى لشبونة
إنجلترا: السفارة فى لندن
أيرلندا: السفارة فى دبلن
وتستمر عملية التصويت تباعًا في باقي المقار الانتخابية حول العالم وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك فى إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.