تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ

بدأت لجان الاقتراع في 3 دول عربية، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية والأوروبية، بفتح أبوابها أمام المصريين بالخارج، وذلك على النحو التالي:

الجزائر: السفارة فى الجزائر

تونس: السفارة فى تونس

المغرب: السفارة فى الرباط

الكاميرون: السفارة فى ياوندي

الكونغو(كينشاسا): السفارة فى كينشاسا

الكونغو (برازافيل): السفارة فى برازافيل

النيجر: السفارة فى نيامي

أنجولا: السفارة فى أنجولا

تشاد: السفارة فى نداجامينا

بنين: السفارة فى كوتونو

الجابون: السفارة فى لييرفيل

غينيا الاستوائية: السفارة فى مالابو

البرتغال: السفارة فى لشبونة

إنجلترا: السفارة فى لندن

أيرلندا: السفارة فى دبلن

وتستمر عملية التصويت تباعًا في باقي المقار الانتخابية حول العالم وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك فى إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.