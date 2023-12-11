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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل.. احذف هذه التطبيقات من هاتفك فورا

تحذير عاجل.. احذف
تحذير عاجل.. احذف هذه التطبيقات فورًا

اكتشف باحثون في مجال الأمن الإلكتروني عددًا من التطبيقات المصرفية المليئة بالبرامج الضارة والتي تم تثبيتها على ملايين الهواتف والأجهزة. 

وبحسب مجلة “ فوربس” الأمريكية فإن باحثي شركة ESET وجدوا بعض التطبيقات الخطيرة على متجر تطبيقات أبل App Store، وذلك على الرغم من أنها كانت أكثر انتشارًا على متجر Google Play. 

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وقال لوكاس ستيفانكو من شركة ESET  "منذ بداية عام 2023، لاحظ باحثونا نموًا مثيرًا للقلق في تطبيقات القروض الخادعة لنظام هواتف أندرويد ، والتي تقدم نفسها على أنها خدمات قروض شخصية مشروعة، وتعد بالوصول السريع والسهل إلى الأموال".

وأطلقت شركة ESET على هذه التطبيقات الخطيرة اسم "SpyLoan"، محذرة من أن جميع التطبيقات "يتم تسويقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة، وهي متاحة للتنزيل من مواقع الويب المخصصة للاحتيال ومتاجر تطبيقات الطرف الثالث. 

وتم تصميم التطبيقات لسرقة المعلومات الشخصية الحساسة، بما في ذلك تفاصيل الحساب والرسائل وجهات الاتصال، وقامت شركة ESET بالكشف عن حوالي 17 تطبيقًا ضارًا، حيث كانت هذه التطبيقات قد حصلت على أكثر من 12 مليون عملية تنزيل.

ونعرض فيما يلي التطبيقات الضارة التي كشفت عنها شركة ESET المتخصصة في الأمن السيبراني:  

 

تطبيقات ضارة تطبيقات خطيرة اختراق بيانات حساسة بيانات بنكية تحذير عاجل شركة ESET الأمن الإلكتروني الأمن السيبراني

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