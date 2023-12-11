سرايا القدس تعلن تفجير منزل داخله عدد كبير من جنود الاحتلال

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بعد تفجير منزل تحصنت به في محور الشجاعية شرق غزة.

وأضافت سرايا القدس، في بيان عسكري: “استهدفنا ناقلة جند ودبابة صهيونية بقذائف "التاندوم" في محور الزيتون شرق غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، سرايا القدس، إيقاع عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح في عملية مشتركة مع كتائب القسام.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “في عملية مشتركة تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من إيقاع عدد من جنود العدو بين قتيل وجريح بعد الاشتباك مع قوة صهيونية متحصنة داخل منزل في منطقة الفالوجا”.